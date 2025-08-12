A la base, j'ai acheté 3 jeux de 3 consoles différentes, que je voulais offrir en Concours pour marquer les fêtes. Cependant, depuis un certains temps, ce genre de messages se sont amplifiés à mon encontre :
Ce genre de message, j'en reçois depuis des années, mais je n'y prêtais pas attention, en les supprimant directement. Depuis quelques semaines, j'en reçois régulièrement sur Twitter, ou sur ma boite mail, ou sur la messagerie de ma Ps5. Et encore là, je vous ai mis les plus soft, car ça va parfois jusqu'aux menaces de mort, aux insultes...
Je veux bien croire que je peux y être en parti responsable, mais mon retour a été marqué par le fait que je poste beaucoup moins, je participe sur les news et sur les blogs, j'ai retiré bannière, voici une information, les " ... " et je fais le maximum attention en écrivant le titre d'un article, en réfléchissant bien à ce que je vais mettre, mais je suis humain, et les erreurs, ça arrive.
Bref, tout ça pour dire que ça me ferait mal d'offrir un jeu et de payer les frais de livraison à quelqu'un qui potentiellement me veut plus que du mal. Je voulais voir avec vous les solutions que l'on pourrait apporter pour que ce concours ait lieu. Merci d'avance.
C'est à la lecture de ce genre de commentaires que je suis ravi d'avoir supprimé tous mes comptes des réseaux sociaux...
Très sincèrement : force et courage à toi (et dommage pour le concours) !
Shanks Je sais que cet article peut paraitre hors sujet et je te laisse libre arbitre pour le supprimer, mais je pense qu'il s'agit quand même d'un sujet important et grave.
A la base, je veux faire ce concours mais j'aimerais avoir un minimum les cartes en main avant. Merci d'avance.
Ça va pas bien chez certains c'est fou.
Courage Link49
Heureusement que mentalement je suis assez fort, sinon, j'imagine même pas.
Courage à toi et ne te laisse pas faire. Les tarés ce sont ceux qui te menacent.
Des malades les gens
Alors je veux bien que chacun defendent avec hardeur son constructeur preferé, mais ca reste pas serieux bien evidement.
Profanez des menaces de mort pour si peu... ils doivent vraiement avoir une vie de merde
Ai juste pitié d' EUX
ça en dit tout sur la liberté d'expression... ici c'est la partie blog, pas celle des news, il est normal que l'auteur choisisse les thèmes et la manière de les traiter.
Pour rappel, nous avons tout la liberté de cliquer ou non, de lire ou non, d'y ordonner une valeur ou non.
Tu portes plainte et tu retrouves direct le lâche qui te laisse des messages anonymement
Ou sinon essai Pharos ou sinon MP
Courage à toi
si un jour je te croise je te defonce
Il défoncera rien c'est juste un déchet de la nature et un fragile