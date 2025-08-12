Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Gamekyo] A la base, je voulais faire ce concours pour Noël


A la base, j'ai acheté 3 jeux de 3 consoles différentes, que je voulais offrir en Concours pour marquer les fêtes. Cependant, depuis un certains temps, ce genre de messages se sont amplifiés à mon encontre :



Ce genre de message, j'en reçois depuis des années, mais je n'y prêtais pas attention, en les supprimant directement. Depuis quelques semaines, j'en reçois régulièrement sur Twitter, ou sur ma boite mail, ou sur la messagerie de ma Ps5. Et encore là, je vous ai mis les plus soft, car ça va parfois jusqu'aux menaces de mort, aux insultes...

Je veux bien croire que je peux y être en parti responsable, mais mon retour a été marqué par le fait que je poste beaucoup moins, je participe sur les news et sur les blogs, j'ai retiré bannière, voici une information, les " ... " et je fais le maximum attention en écrivant le titre d'un article, en réfléchissant bien à ce que je vais mettre, mais je suis humain, et les erreurs, ça arrive.

Bref, tout ça pour dire que ça me ferait mal d'offrir un jeu et de payer les frais de livraison à quelqu'un qui potentiellement me veut plus que du mal. Je voulais voir avec vous les solutions que l'on pourrait apporter pour que ce concours ait lieu. Merci d'avance.

Source : https://x.com/Archangel491/
    posted the 12/08/2025 at 06:53 AM by link49
    comments (16)
    nikolastation posted the 12/08/2025 at 07:02 AM
    On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est une évidence. Mais quand on n'aime pas quelque chose / quelqu'un, on passe simplement son chemin. Pourquoi perdre son temps et dépenser autant d'énergie ("je comptabilise tes articles" lol) ? En quoi ces personnes se sentent-elles menacées dans leur existence ou croyances à travers ton activité sur le net ?

    C'est à la lecture de ce genre de commentaires que je suis ravi d'avoir supprimé tous mes comptes des réseaux sociaux...

    Très sincèrement : force et courage à toi (et dommage pour le concours) !
    link49 posted the 12/08/2025 at 07:05 AM
    nikolastation Merci.

    Shanks Je sais que cet article peut paraitre hors sujet et je te laisse libre arbitre pour le supprimer, mais je pense qu'il s'agit quand même d'un sujet important et grave.

    A la base, je veux faire ce concours mais j'aimerais avoir un minimum les cartes en main avant. Merci d'avance.
    thauvinho posted the 12/08/2025 at 07:06 AM
    Courage à toi mec. Dit toi bien que pour prendre le temps d'écrire ce genre de choses, ces types sont des sous merdes avec une vie bien vide. Tu as bien raison de ne pas faire gagner de jeux, garde ton argent Et même si c'est difficile essaie de ne pas prêter attention à ces abrutis
    liberty posted the 12/08/2025 at 07:06 AM
    Oh le délire. Imaginez la haine de ses personnes. Même des articles random sur un site de JV random les bouffes au point qu'ils veulent du mal à son auteur.
    Ça va pas bien chez certains c'est fou.
    Courage Link49
    link49 posted the 12/08/2025 at 07:08 AM
    liberty thauvinho Merci à vous.

    Heureusement que mentalement je suis assez fort, sinon, j'imagine même pas.
    skk posted the 12/08/2025 at 07:09 AM
    Mais va porter plainte directe... Il ne faut pas laisser des malades mentaux pareil agir en toute liberté... Tu sais qui c'est sur le site???
    hyoga57 posted the 12/08/2025 at 07:11 AM
    link49 Porte plainte, c’est la meilleure solution.
    link49 posted the 12/08/2025 at 07:13 AM
    skk hyoga57 Je pourrais, mais je ne veux pas. Après je pense que sur ce site, je ne suis pas le seul dans ce cas, malheureusement.
    yukilin posted the 12/08/2025 at 07:13 AM
    Cest totalement inadmissible ce genre de comportements!
    Courage à toi et ne te laisse pas faire. Les tarés ce sont ceux qui te menacent.
    narustorm posted the 12/08/2025 at 07:21 AM
    link49 courage !
    Des malades les gens
    hypermario posted the 12/08/2025 at 07:26 AM
    link49 Soutiens total, c'est incroyable l'age mental de certain... on est la pour le jeux, une passion commune, rien d'autre..
    Alors je veux bien que chacun defendent avec hardeur son constructeur preferé, mais ca reste pas serieux bien evidement.

    Profanez des menaces de mort pour si peu... ils doivent vraiement avoir une vie de merde

    Ai juste pitié d' EUX
    badeuh posted the 12/08/2025 at 07:28 AM
    link49 Courage à toi, tu ne fais rien de mal et je pense que Skk et Hyoga57 ont raison pour la plainte.

    ça en dit tout sur la liberté d'expression... ici c'est la partie blog, pas celle des news, il est normal que l'auteur choisisse les thèmes et la manière de les traiter.
    Pour rappel, nous avons tout la liberté de cliquer ou non, de lire ou non, d'y ordonner une valeur ou non.
    kikoo31 posted the 12/08/2025 at 07:32 AM
    link49 si la justice française serait efficace
    Tu portes plainte et tu retrouves direct le lâche qui te laisse des messages anonymement
    Ou sinon essai Pharos ou sinon MP
    zekk posted the 12/08/2025 at 07:33 AM
    Je ne suis pas spécialement fan de ton blog, mais par contre les attaques comme ça, ça n'est pas possible... Tu fais bien de diffuser ces attaques.

    Courage à toi
    taiko posted the 12/08/2025 at 07:44 AM
    Les mecs sont vraiment grave d'aller écrire des trucs comme ça. Faut aller vous faire soigner les mecs. Vous êtes des vrais déchets de l'humanité.
    ducknsexe posted the 12/08/2025 at 07:44 AM
    Le soucis cest que ces zombies peuvent venir partout du net, un menbre de gamekyo sans couille ? un menbre de jv..com qui sort du fond des chiotes ? Le ou les mec te suis sur Twitter et t'envoie des email. Il sont si fragile qu ilont une vie de merde et ne supporte pas le grand Nintendo.

    si un jour je te croise je te defonce

    Il défoncera rien c'est juste un déchet de la nature et un fragile
