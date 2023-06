Dans le cadre de la conférence Summer Game Fest, Ubisoft annonce Prince of Persia: The Lost Crown, un jeu de plateforme d’action-aventure se déroulant dans un monde inspiré par la mythologie perse. Prince of Persia™: The Lost Crown sortira le 18 janvier 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One ainsi que sur PC via l’Epic Games Store et Ubisoft Store. Les joueurs peuvent également souscrire à Ubisoft+ sur PC et sur Xbox.Dans cette toute nouvelle aventure, les joueurs incarneront Sargon, un jeune guerrier aguerri, membre du groupe d’élite Les Immortels. Envoyés à la rescousse du Prince Ghassan, ils exploreront le Mont Qaf, un lieu autrefois merveilleux, désormais maudit et hostile. Sargon et ses frères d’armes découvriront bientôt que le temps lui-même est un ennemi perfide et que l'équilibre du monde doit être rétabli.Inspiré par le genre Metroidvania, Prince of Persia™: The Lost Crown permettra aux joueurs d'explorer un monde original et à leur propre rythme. De la majestueuse Citadelle de la Connaissance aux paysages colorés de la Forêt Hyrcanienne, les joueurs découvriront une vaste variété d'environnements inspirés par la mythologie perse. Grâce aux nouveaux pouvoirs du temps et à des capacités uniques qu’il pourra combiner durant les combats, Sargon découvrira progressivement les secrets du Mont Qaf, en résolvant des énigmes et en accomplissant des quêtes secondaires passionnantes.Au cours de cette aventure épique, Sargon affrontera des créatures mythiques, des boss plus grands que nature et devra déjouer de terribles pièges. Alternant combats et parcours de plateforme, les joueurs devront vaincre des créatures corrompues par le temps telles que Jahandar, l'effroyable Manticore, gardienne de la Citadelle. Les joueurs pourront exprimer leur créativité dans un système de combat profond et captivant afin de déclencher des combos dévastateurs.Les joueurs seront totalement immergés dans ce lieu mythique grâce à la bande originale créée par Mentrix, compositeur d'origine iranienne qui mélange instruments traditionnels et sons modernes afin de guider les joueurs d'un environnement à l'autre. Gareth Coker, compositeur maintes fois récompensé apportera, quant à lui, sa touche personnelle pour traduire l'ampleur épique des combats de boss.Développé par une équipe de vétérans chevronnés d'Ubisoft Montpellier, Prince of Persia™: The Lost Crown apporte une nouvelle vision à cette franchise légendaire en lui donnant des personnages & lore inédits, une narration captivante et des mécaniques de jeu passionnantes.