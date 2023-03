Baptisée Nouveau Monde, cette première saison apporte évidemment son lot de nouveautés dans KartRider : Drift, à commencer par deux collaborations : la première avec Porsche et la seconde avec le MMO MapleStory. De quoi permettre aux joueuses et joueurs de découvrir des véhicules en lien avec ces collaborations, avec notamment certains modèles emblématiques de chez Porsche. Celles et ceux se connectant pour la première fois durant cette saison recevront automatiquement la 718 Boxster, tandis que la Macan GTS est à débloquer au niveau 30 du Racing Pass. Certains personnages de MapleStory seront à rencontrer durant cette première saison.

En dehors de ces collaborations, KartRider : Drift comprend désormais huit parcours inédits, de nouveaux karts, des objets cosmétiques, des classements dans les modes Vitesse et Objets ou encore le traditionnel Pass évoqué plus haut, ce dernier proposant des paliers gratuits et premium (à acheter en échange de K-Coin). Un système d'amélioration des karts a aussi été rajouté et de nombreuses récompenses sont à obtenir en terminant des tâches quotidiennes. Enfin, sachez que les versions PlayStation et Xbox ont aussi droit à la fonctionnalité cross-platform, tout le monde peut donc s'amuser ensemble, peu importe le support.

