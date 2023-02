Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse se déroule sur une île de Rogetsu dans le sud du Japon, une décennie après la disparition mystérieuse de cinq jeunes filles sur une lunefête des lumières. Lorsque deux des filles sont retrouvées mortes, à quelques jours d'intervalle dix ans après la disparition initiale, les trois adolescents restants - Ruka Minazuki, Misaki Aso et Madoka Tsukimori - retournent sur l'île effrayante pour résoudre le mystère de la mort de leurs amis et leur souvenirs flous. Alors que les joueurs rencontrent les esprits terrifiants qui habitent l'île de Rogetsu, ils sont équipés de la Camera Obscura. Cet appareil photo spécial peut être utilisé non seulement pour repousser les créatures fantomatiques, mais aussi pour sceller leur pouvoir grâce à la photographie. Plus tard dans le jeu, les joueurs pourront également utiliser la torche spirituelle, un appareil exceptionnel qui utilise le clair de lune stocké dans une pierre spirituelle pour maîtriser les esprits.

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse se dévoile avec un Story-Trailer.Fatal Frame : Mask of the Lunar Eclipse doit sortir sur PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch et PC via Steam le 9 mars dans le monde entier. Il a d'abord été lancé sur Wii exclusivement au Japon le 31 juillet 2008.