À propos du jeu vidéo Les Fourmis :



Prenez part à une aventure hors du commun – Incarnez une fourmi courageuse, avec une vue à la 3e personne, et explorez des capacités uniques qui vous aideront au cours des affrontements et lors de l'exploration.



Un jeu de stratégie en 3D temps réel avec une difficulté croissante - Le jeu offrira une expérience intuitive pour les nouveaux venus, avec la présence de tutoriels pour apprendre les principes fondamentaux des RTS pour aider à appréhender l'usage des mécaniques de jeu. Le jeu offrira une difficulté évolutive et une expérience modulable pour les joueurs vétérans qui découvriront de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des stratégies et des techniques de combat avancées.



Explorez des environnements magnifiques et rencontrez la faune locale - Le jeu proposera de nombreuses cartes dans un décor de forêt francilienne photoréaliste à explorer. Rencontrez d'autres fourmis et habitants de la forêt à travers votre aventure et interagissez avec eux.



Photo-réaliste - Le moteur Unreal Engine 5 permet de repousser les limites de l'effet photo-réaliste sur les plantes et la faune.



Une narration basée sur le rythme des saisons - Le jeu propose une narration qui suit le rythme des saisons, l'environnement et les mécaniques de jeu s'adapteront en fonction.



Diversité de contraste en journée et adaptation - Les cartes du jeu changent en fonction du moment de la journée (jour, nuit, aube et crépuscule).

Mondialement connu pour la trilogie des Fourmis, Les Thanatonautes ou plus récemment La Prophétie des Abeilles, Bernard Werber vient de publier son nouveau roman La Diagonale des Reines aux éditions Albin Michel.

Le roman de Bernard Werber a captivé des millions de lecteurs à travers le monde avec son univers fascinant et ses réflexions sur la nature humaine. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux joueurs la possibilité de découvrir cet univers sous un nouvel angle, grâce à cette adaptation en jeu vidéo.Développé par le studio rochelais Tower Five sous Unreal Engine 5, le jeu vidéo Les Fourmis offrira aux joueurs une expérience stratégique s’inspirant de la saga iconique de Bernard Werber. Les joueurs plongeront au cœur de l'univers des fourmis et d’une aventure épique, où ils devront faire prospérer une colonie à travers des batailles tactiques et stratégiques dans un monde microscopique aux proportions démesurées. Exploration, stratégie, affrontements, mais aussi alliance avec la faune locale seront nécessaires pour sortir victorieux des nombreux défis qui attendent les joueurs.Les Fourmis sera disponible en 2024 sur toutes les plateformes.