Emmenez Sackboy dans une aventure de plateforme épique en 3D avec vos amis.



Le héros emblématique de la PlayStation, Sackboy, revient dans une action à couper le souffle avec une aventure de plate-forme multijoueur 3D énorme, amusante et frénétique - et une toute nouvelle sakitude énervée !



Et voici ce qui se passe :



L'ignoble Vex (un être quasi mythique né du chaos et de la peur, rien de moins) kidnappe les amis de Sackboy et les force à construire son Topsy Turver.



Cet appareil diabolique des plus meurtriers transformera Craftworld d'une terre fantastique d'imagination pure et de rêves innocents… en une horreur torride et stérile de cauchemars. Oh le démon !



Mais la légende raconte une prophétie venue des profondeurs de l'ancien ordre des chevaliers tricotés, les légendaires protecteurs de Craftworld. Car seuls les braves, les intrépides, les chevaleresques et, oui, les vaillants peuvent sauver la mise dans une course contre la montre presque trop dramatique pour les mots remplie de dangers et de périls. Tant de péril.



Partez seul ou avec vos amis les plus courageux dans un tourbillon de câpres à travers les montagnes les plus enneigées, les jungles les plus feuillues, les royaumes sous-marins les plus humides et les colonies spatiales les plus spacieuses.



Abattez Vex. Sauvez les gens du sac. Sauve la journée. Il est temps d'accomplir votre destin, Sackboy. Du prodige laineux au héros de la toile de jute… montez notre chevalier tricoté.

Le jeu Sackboy : A Big Adventure, autrefois exclusivité PlayStation, s'apprête à débarquer sur PC dès le 27 Octobre.La version PC prendra en charge la résolution 4K à 120 images par seconde, les moniteurs ultra-larges, NVIDIA DLSS et le taux de rafraîchissement variable