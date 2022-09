Un an après les évènements du premier jeu, Miles continue de s'entraîner avec Peter Parker pour devenir Spider-Man, tout en aidant sa mère qui vient d'emménager dans le quartier d'Harlem, et y fait campagne. Un jour, Miles et Peter escortent le dernier transit de prisonniers évadés du Raft depuis l'attaque du Docteur Octopus sur la prison. Pendant le trajet, la caisse transportant Rhino lâche, permettant à la fois de le libérer et de libérer les autres prisonniers. Peter charge Miles d'arrêter les évadés pendant que lui s'occupe de Rhino. Après une poursuite dans toute la ville, Peter est mis K.O par Rhino. Miles, sous le coup de la colère, se découvre un nouveau pouvoir : une bio-électricité lui permettant d'attaquer avec une puissance électrique. Avec cette nouvelle capacité, il réussit à vaincre Rhino. Les deux Spider-Men font ensuite la rencontre de Simon Krieger, le PDG de Roxxon, entreprise contre laquelle Rio Morales, la mère de Miles, se bat dans sa campagne. Roxxon se vante d'avoir inventé une énergie entièrement propre, le Nuform, et de commencer par implanter cette énergie à Harlem. Krieger remercie les Spider-Men et, à l'aide de sa milice privée, prend Rhino en charge pour le livrer à la police.

Le jeu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales débarquera cet automne sur PC.