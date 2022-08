Commandes ultra-personnalisables : vous pouvez personnaliser la manette sans fil DualSense Edge en remappant ou en désactivant des entrées de bouton spécifiques et en affinant votre objectif en ajustant la sensibilité du stick et les zones mortes (la distance parcourue par votre stick analogique avant qu'il ne soit reconnu dans un jeu) . De plus, chaque déclencheur est réglable avec des options pour adapter la distance de déplacement et les zones mortes selon vos préférences. Par exemple, vous pouvez réduire manuellement la distance de déplacement des déclencheurs pour des entrées plus rapides dans les jeux FPS compétitifs ou réduire la zone morte pour un contrôle précis des gaz dans les jeux de course.



● Possibilité d'enregistrer plusieurs profils de contrôle : une fois que vous avez trouvé vos paramètres de contrôle idéaux, vous pouvez les enregistrer dans des profils uniques et basculer entre eux à la volée. Avec la manette sans fil DualSense Edge, vous aurez toujours vos commandes préférées pour vos jeux prêts à l'emploi, que vous affrontiez des dieux et des monstres nordiques dans God of War Ragnarök ou des joueurs rivaux dans une bataille royale en ligne.







Interface utilisateur sur la manette : le bouton Fn dédié vous permet d'ajuster facilement votre configuration tout en restant concentré sur l'action dans le jeu : basculez rapidement entre vos profils de contrôle prédéfinis, réglez le volume du jeu et l'équilibre du chat, et accédez au profil de la manette menu des paramètres pour configurer et tester de nouvelles itérations de contrôle pendant le jeu.



● Capuchons de bâton et boutons arrière interchangeables : trois types de capuchons de bâton interchangeables (standard, dôme haut et dôme bas) vous aident à rester à l'aise dans le jeu tout en maintenant l'adhérence et la stabilité. Les deux ensembles interchangeables de boutons arrière (demi-dôme et levier) peuvent être configurés pour être n'importe quelle autre entrée de bouton, mettant des commandes plus essentielles à portée de main.

Modules de stick remplaçables : Jouez plus longtemps avec la possibilité de remplacer entièrement chaque module de stick individuel sur le contrôleur (les modules de stick de remplacement seront vendus séparément).



● Fonctionnalités de la manette sans fil DualSense intégrée : la manette sans fil DualSense Edge conserve le confort caractéristique et l'expérience immersive de la manette sans fil DualSense lors de la lecture de jeux pris en charge, y compris le retour haptique, les déclencheurs adaptatifs, le microphone intégré, les commandes de mouvement, etc.

"L'opportunité de créer la manette sans fil DualSense Edge était un rêve devenu réalité pour notre équipe. Nous voulions nous appuyer sur l'héritage des manettes PlayStation emblématiques en créant une manette qui permet aux joueurs d'expérimenter et de personnaliser des éléments en fonction de leur propre style de jeu, qu'ils soient un joueur compétitif ou quelqu'un qui aime simplement avoir plus d'options pour personnaliser son jeu. La manette sans fil DualSense Edge présente également un certain nombre de touches de conception réfléchies que nous espérons que les joueurs apprécieront, notamment un jeu de couleurs noir et blanc distinct inspiré de la manette DualSense et un motif PlayStation Shapes unique sur le pavé tactile et les surfaces de déclenchement.



"Nous sommes reconnaissants aux nombreux joueurs, joueurs professionnels d'esports et développeurs qui ont contribué à fournir des commentaires sur la conception du contrôleur."



– Daisuke Kurihara, directeur artistique

La manette Pro de chez PlayStation se dévoile et elle est sublime.Le plein de customisation au programme, un peu comme les manettes Scuf.