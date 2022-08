Dans un avenir proche, un événement mystérieux connu sous le nom de Death Stranding a ouvert une porte entre le monde des vivants et celui des morts. Suite à cela, des créatures de l’au-delà se sont mises à sillonner ce monde déchu marqué par une société dévastée. Vous incarnez Sam Porter Bridges et votre mission est de redonner espoir à l’humanité en reliant les derniers survivants d’une Amérique décimée.

Breaking News, le jeu Death Stranding débarque dans le Game Pass PC dès le 23 août.Kojima Productions et 505 Games sont ravis de vous annoncer que Death Stranding sera disponible le 23 août dans le PC Game Pass.Retrouvez Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux et Lindsay Wagner dans le jeu d’action-aventure en monde ouvert qui va au-delà des genres connus.Les joueuses et les joueurs PC Windows 10/11 pourront découvrir des fonctionnalités comme le mode ultrawide, le mode photo, un nombre d’images par seconde très élevé et du contenu issu de franchises très connues.