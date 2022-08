Retrouvez ci-dessous la liste complète des jeux disponibles dès le 16 août :



Yakuza Kiwami | PS4

Yakuza Kiwami 2 | PS4

Yakuza 0 | PS4

Dead by Daylight | PS4, PS5

Metro Exodus | PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands | PS4

Bugsnax | PS4, PS5

Trials of Mana | PS5

Monopoly Madness | PS4

Monopoly Plus | PS4

UNO | PS4

Deliver Us the Moon| PS5 – Déjà disponible

Les nouveautés du programme PS+ Extra/Premium se dévoile pour le mois d'août 2022.La célèbre saga yakuza arrive sur le catalogue avec 3 jeux : Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 et Yakuza 0 (PS4). L’histoire de Kiryu continuera avec les prochains épisodes qui arriveront sur le catalogue cette année.