Petite vidéo de présentation du nouveau PS+ de la PlayStation.A partir du 23 juin choisissez entre 3 niveaux d'abonnement PlayStation Plus (PlayStation Plus Premium, PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Essential) et découvrez un éventail de nouveaux avantages, dont des essais de jeux et des titres PlayStation classiques avec PlayStation Plus Premium, ainsi qu'une incroyable bibliothèque de centaines de jeux PS4 et PS5 avec PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium.Vous allez prendre quel abonnement ?