Dans ce survival horror narratif à la troisième personne se déroulant 300 ans dans le futur, le joueur incarnera Jacob Lee, un homme victime de son destin envoyé croupir dans la prison de Fer Noir, un pénitencier de sécurité maximale situé sur Callisto, une lune de Jupiter. Lorsque les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses, la prison est plongée dans le chaos. Pour survivre, Jacob doit s'échapper de la prison de Fer Noir. Peu à peu, tous les secrets macabres enfouis sous la surface de Callisto se révèleront à lui. Jacob devra adapter ses techniques de combat, une combinaison unique de tir et de corps à corps, pour vaincre des créatures qui ne cessent d'évoluer. Il devra également explorer les lieux pour déverrouiller de nouvelles armes, équipements et compétences afin d’échapper aux dangers et aux horreurs de la lune morte de Jupiter.







UNE INGÉNIERIE DE L'HORREUR



The Callisto Protocol est un survival horror nouvelle génération conçu par Glen Schofield.

The Callisto Protocol, savant mélange entre tension et brutalité d'une part, et scènes poignantes de désespoir et d'humanité de l'autre, plonge les joueurs au cœur d'une histoire palpitante où d'indicibles horreurs rôdent dans les moindres recoins.







DÉCOUVREZ LES SECRETS DE LA UNITED JUPITER COMPANY



Les événements de The Callisto Protocol se déroulent en l'an 2320 sur Callisto, la lune morte de Jupiter. Le joueur y incarne Jacob Lee, un détenu de la prison de Fer Noir. Alors qu'une mystérieuse épidémie plonge la lune dans le chaos, Jacob doit affronter ses peurs les plus profondes pour terrasser les créatures assoiffées de sang lancées à sa poursuite, mais également découvrir les sombres secrets dissimulés par la puissante United Jupiter Company.







DES COMBATS MÊLANT BRUTALITÉ ET STRATÉGIE



The Callisto Protocol propose une combinaison unique de tir et de corps à corps, dont une arme gravitationnelle inédite autrefois utilisée par les gardes de la prison de Fer Noir pour contrôler la population. Pour survivre, le joueur devra maîtriser son arsenal sur le bout des doigts ! En effet, il sera contraint de s'approcher de ses monstrueux adversaires afin de leur trancher les membres ou de leur faire sauter les jambes, et de faire preuve d'une grande créativité en mettant à profit son environnement afin de survivre aux périls mortels qu'il croisera sur sa route.







FAITES FACE À LA SINGULARITÉ DE LA LUNE MORTE DE JUPITER



Callisto, l'un des environnements les plus hostiles et isolés de l'univers, constitue une menace terrifiante pour Jacob dans sa lutte désespérée pour survivre. Le joueur doit non seulement se défendre face aux horreurs de la prison de Fer Noir, mais également faire face aux secrets centenaires qui rongent la surface et les tréfonds de la lune morte de Jupiter depuis bien longtemps.

Le jeu des développeurs Striking Distances, The Callisto Protocol, sera distribué en France par Just for Games. Malheureusement, le CP ne donne aucune nouvelle sur la version collector du jeu. Même si c'était déjà couru d'avance, sachant que de mémoire, le collector est une exclusivité US et Canada. Il faudra donc passer par l'import pour ce procurer cette édition collector.Le jeu sera disponible le 2 Décembre 2022 surPlaystation 5, Playstation 4, Xbox Series X et Xbox One.L'édition Day-One comprendra en plus du jeu principal les skins de personnage et d'arme Prisonnier Rétro sur tous les supports, ainsi que le pack Contrebande (exclusivité PlayStation).