Rockstar Games vient de dévoiler plus de détails sur les versions PS5 et Series X|S de leurs plus gros succès GTA V.PS5/XSX : 4K native + la meilleure qualité visuelle + RT + 30fps.XSS : 4K upscalée + la meilleure qualité visuelle + 30fps.PS5/XSX : 4K upscalée + 60fps.XSS : 1080p + 60fps.[g]Mode performance RT :[/g?PS5/XSX : 4K upscalée + hybride entre mode fidélité et perf + RT + 60fps.De nombreuses améliorations visuelles sont donc à prévoir.'e jeu exploitera la DualSense de la PlayStation 5.Si vous avez déjà le jeu, vous pouvez télécharger la nouvelle version, ça arrive le 15 Mars.