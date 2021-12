Mountain of Eternal est une nouvelle région enneigée, dominée par une montagne et remplie de nouvelles quêtes, de monstres et d'environnements à couper le souffle. Les joueurs retourneront dans cette région après avoir terminé une série de quêtes pour faire du snowboard, pêcher sur la glace et obtenir de nouveaux objets. De nouveaux artefacts comme le Casque de Labreska, l’Arme secondaire Sombrétoile et la Ceinture de Deboreka seront également disponibles avec cette mise à jour et cette nouvelle région. Cette dernière, Mountain of Eternal, sera ajoutée à Black Desert PC au cours du premier semestre de l'année 2022.

Une nouvelle région pour Black Desert Online - Le temps se rafraichit avec une nouvelle région, Mountain of Eternal Winter (petit changement depuis l'annonce), qui est une véritable extension à elle seule avec son lot de nouveaux environnements, monstres, défis et récompenses.



Refonte des classes - Lancée depuis hier, cette refonte permet une redécouverte du jeu et dynamise l'aspect JcJ pour les 17 classes jouables. Les serveurs d'hiver permettent d'ores et déjà de tester cette mise à jour majeure.



Nouvelle classe sur Black Desert Mobile - La version de poche n'est pas en reste avec l'arrivée de la classe Eclipse. Il s'agit d'une déclinaison de la Nova, que l'on peut jouer sur PC et consoles. A découvrir dès maintenant pour tous les joueurs.

Le jeu Black Desert, nous propose une nouvelle région pour cette fin d'année, Mountain of Eternal.Qui connait le jeu, j'ai pas encore eu location de le faire.Mais ce n'est pas tout, une figurine est aussi disponible, depuis quelques jours.Elle est énorme, 55cm de hauteur, peu te à la main, avec des LED. La qualité à l'air vraiment sympa.