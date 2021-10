« La création de ce studio vient s'ajouter à celui que nous avons lancé en juin dernier, sous la direction de David Chomard. Microids Studio Paris a pour but de développer des jeux d'aventure et nous avons à cœur, chez Microids, de proposer un line-up varié pour l'ensemble des joueurs. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Antoine Villette (fondateur et président de Darkworks) pour diriger ce studio » déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids.



Pour Antoine Villette, directeur de Microids Studio Paris : « Ce nouveau projet est un véritable challenge. L'ouverture de ce studio à Paris permettra aux équipes de se consacrer à de nouveaux projets d'envergures qui verront le jour dans les prochaines années. C'est aujourd'hui avec de grandes ambitions, humilité et gourmandise que je rejoins Microids pour prendre la direction de son studio parisien. Et je tiens à remercier Stéphane Longeard et Elliot Grassiano pour la confiance qu'ils me témoignent et pour me permettre ainsi de renouer avec mes premières amours ».

Microids annonce l'ouverture d'un nouveau studio, Microids Studio Paris, quelques mois après l'ouverture d'un studio à Lyon. le studio de Paris aura pour but de faire de nouveaux jeux d'aventure.Pour rappel, Microids, va sortir, un nouveau Astérix, un jeu sur le Marsupilami, un jeu sur les Schtroumpfs et bien d'autres choses avant la fin de l'année. Somans oublié, le jeu sur Tintin qui devrait arriver l'année prochaine.