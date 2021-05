Hood : Outlaws & Legends sortie le 7 Mai et voici venir l'unboxing de la console dans une version méga collector. C'est simple, elle sera exclusivement réservée à la presse et aux plus gros influenceurs.Elle est juste sublime, avec le méga coffre en bois. La console mérite d'être exposée dans une belle Gaming Room bordel!

posted the 05/10/2021 at 09:03 AM by leblogdeshacka