Oddworld new ‘n’tasty est un remake complet du jeu d’aventure sur plateformes oddworld abe’s oddysee.

Oddworld: munch’s oddysee: alterne entre munch et abe et utilise des capacités uniques et des pouvoirs psychiques pour récupérer le dernier œuf de gabbit d’oddworld

Oddworld: la fureur de l’étranger, te propose un gameplay hybride unique en son genre, avec la possibilité de passer du mode première personne au mode troisième personne

En attendant la sortie du collector de Oddworld Soulstorm, Microids sortira une compilation des trois premiers jeux sur Switch.À l'intérieur nous retrouverons :Je suis sur le premier en ce moment et c'est vraiment très bon, je retrouve le même plaisir que lorsque j'y jouait sur PlayStation.Merci à NicolasGourry pour l'info Amazon 59.99€