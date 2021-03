Encore une fois, XBOX sort l'artillerie lourde, pas pour des jeux, mais des manettes en édition très très limitées.En effet, XBOX prépare un concours, réservé uniquement pour les US, avec une très belle malle à gagner. Avec à l'intérieur, pas moins de 7 manettes, toutes aux couleurs des différents jeux de Bethesda.Inutile de vous dire que le gagnant aura de très belles pièces de collection pour sa Gaming Room. Ou alors, pas mal d'oseille en mettant le coffret sur eBay.Nous avons droit à, une manette DOOM, Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Fallout et The Evil Within.