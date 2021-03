Les joueurs exploreront Haven Springs dans la peau d'Alex Chen, animée par l'actrice Erika Mori grâce à une technologie de capture intégrale. Alex Chen a longtemps réprimé sa « malédiction » : un pouvoir surnaturel d'empathie qui lui permet de ressentir, absorber, et manipuler les émotions fortes des autres, qu'elle voit sous la forme d'auras colorées. Lorsque son frère meurt dans prétendu accident, Alex doit accepter son pouvoir afin de découvrir la vérité et révéler les sombres secrets de la ville. Les joueurs contrôleront l'aventure et le pouvoir d'Alex Chen et son futur sera entre leurs mains.

La bande annonce du nouveau Life is Strange est là