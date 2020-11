Irak, 2003. Alors que le conflit touche à sa fin, Rachel King, un agent de terrain de la CIA, rejoint une unité militaire d'élite pour un raid d'une installation d'armes chimiques souterraine présumée à l'ombre des montagnes de Zagros.



Arrivé aux coordonnées, l'unité est prise en embuscade par une patrouille locale dirigée par le sergent Salim Othman. Pendant la bataille, un tremblement de terre ouvre des gouffres dans le sol, plongeant les deux côtés dans les ruines d'un temple sumérien enterré. Dans l'obscurité sous le désert d'Arabie, quelque chose de mal est réveillé. Sauvage et imparable, un nid de créatures anciennes et surnaturelles a une nouvelle proie à chasser.



Des découvertes horribles et des décisions impossibles font face aux survivants alors qu'ils s'efforcent de naviguer dans le monde souterrain et d'échapper à la menace terrifiante. Vont-ils chacun donner la priorité à leur propre survie, ou mettre de côté leurs peurs et leurs rivalités personnelles pour se battre ensemble?

Le nouveau Dark Pictures se dévoile avec un titre et une image et un trailer.Après The Dark Pictures Anthology Man of Medan etLittle Hope, place à Dark Pictures House of Ashes