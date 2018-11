Voici une Information autour de la Ps4 :[img]https://image.noelshack.com/fichiers/2017/44/4/1509647932-ps'-switch.jpg[/img]Sony Interactive Entertainment n’assistera pas à la conférence de presse de l’E3 2019 ni ne l’organisera pour la première fois au cours de ses 25 ans d’existence, a annoncé la société."Au fur et à mesure que l'industrie évolue, Sony Interactive Entertainment continue de rechercher des possibilités inventives de faire participer la communauté", a déclaré la société à Game Informer dans un communiqué. «Les fans de PlayStation représentent le monde pour nous et nous voulons toujours innover, penser différemment et expérimenter de nouvelles façons de ravir les joueurs. En conséquence, nous avons décidé de ne pas participer à l’E3 en 2019. Nous explorons de nouvelles façons connues d’engager notre communauté en 2019 et nous sommes impatients de partager nos plans avec vous. "Lorsqu'on lui a demandé si Sony envisageait d'organiser un événement hors site autour de l'E3, similaire à l'événement EA Play d'Electronic Arts, la vice-présidente des communications de Sony Interactive Entertainment, Jennifer Clark, a déclaré: «Nous n'allons pas activer ou tenir une conférence de presse autour de l'E3."En ce qui concerne les «manières nouvelles et familières» que Sony envisage de faire participer la communauté, M. Clark a déclaré: «Nous examinons l’ensemble des événements et tentons de parler davantage à nos fans et de continuer à les impressionner. Le timing de [l'expérience PlayStation Experience 2018 ignorée] et de l'E3 ne le permettait pas. Mais beaucoup de choses excitantes sont à venir et nous espérons les partager sous peu. Certains de nos plus gros matchs auront des jalons clés l'année prochaine, alors nous allons travailler dur pour les faire sauter. ”De plus, dans un reportage de Kotaku sur la même histoire, le journaliste Jason Schreier mentionne que "sur la base de conversations avec des développeurs du secteur, je m'attends à ce que la PlayStation 5 soit commercialisée en 2020, et l'éditeur qui saute l'E3 2019 l'indique certainement."Source : https://gematsu.com/2018/11/sony-to-skip-e3-2019-exploring-new-and-familiar-ways-to-engage-playstation-community-in-2019