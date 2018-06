Mon blog a franchi de nouveau un cap.Je remercie tous d’abord ceux qui me motivent à continuer. Je pensais arrêter depuis un moment déjà, mais je voulais attendre que les concours spécial E3 2018 se terminent, vu que je les avais promis depuis des mois. Après, je pense que mon aventure ici se terminera là. Il est temps je pense de clore cette aventure, commencée il y a plus de treize ans, le 28 avril 2005 sur Jeux-France plus précisément. Bref, je n’ai pas trop envie d’écrire un roman mais je pense qu’à un moment, il faut simplement tourner la page. Mais je voulais tout de même remercier les membres pour leurs messages, qui font du bien.Enfin bref, merci encore à tous les membres qui m’ont motivé à poursuivre cette aventure Gamekyo. Rendez-vous donc dès demain pour le premier Concours spécial l'E3, avec si tout se passe bien, un jeu Nintendo Switch à gagner…Source : member15179.html