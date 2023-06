En plus de le la date de sortie prévue pour le 20 Octobre, Sony nous balance en pleine en pleine tronche le collector de Spider-Man 2.A l'intérieur, nous retrouverons:-Un steelbook-Le jeu en digital-Du DLC's-Une statue de Venom combattant Miles Morales et Peter ParkerLe tout pour 249.99€ "seulement"

posted the 06/08/2023 at 08:59 PM by leblogdeshacka