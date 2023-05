Chicorée : une aventure haute en couleur (Cloud, Console & PC)

Chicorée : une aventure haute en couleur est un jeu d’aventure en vue du dessus se déroulant dans un monde de livres à colorier où il est possible de dessiner partout. Utilisez vos pouvoirs de peinture pour explorer de nouveaux endroits, résoudre des énigmes, aider vos amis et changer le monde !

Farworld Pioneers (Console & PC)

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass :

Un bac à sable ouvert dans un monde de science-fiction, à explorer en solo ou multijoueur, jusqu’à 32 ! Construisez et gérez vos colonies spatiales et recrutez des colons aux personnalités et compétences uniques. Assemblez, construisez, minez et récoltez… ou partez à la conquête de la galaxie, fusil électrique mortel en main !

Car Mechanic Simulator 2021 (Cloud, Console & PC) – 1er juin

Retroussez vos manches et plongez dans un environnement de garage très réaliste. Salissez-vous les mains dans ce jeu de simulation qui accorde une grande attention aux détails. Préparez-vous à travailler sur plus de 4000 pièces uniques et plus de 72 voitures différentes.

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Console & PC) – 1er juin

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass :

Vous pensez pouvoir devenir un X Slayer ? Engagez-vous pour défendre les habitants de la Terre du Psyko Sindikate dans ce FPS à l’ancienne. Sept armes, du sang, du gore, de la musique entêtante composée par Seepage et Psyko Syndikate et des cartes dans lesquelles vous pourrez tout faire exploser. C’est extraordinaire.

The Big Con (Cloud, Console & PC) – 1er juin

Vivez l’expérience d’une ado arnaqueuse à travers l’Amérique des années 90 dans cette aventure touchant à la comédie policière. Adonnez-vous au vol à la tire et arnaquez le péquin moyen. Choisissez qui mérite de se faire arnaquer et qui pourrait vous être utile. Le monde vous appartient !

Amnesia: The Bunker (Cloud, Console & PC) – 6 juin

Amnesia: The Bunker est un jeu d’horreur à la première personne qui se déroule dans un bunker de la Première Guerre mondiale. Faites face aux dangers tapis dans l’ombre. Trouvez les outils et les armes à votre disposition, et gardez les lampes allumées pour espérer survivre.

Hypnospace Outlaw (Cloud, Console & PC) – 6 juin

Hypnospace Outlaw fait son retour dans la bibliothèque du Game Pass ! Il s’agit d’un simulateur de l’Internet des années 90. Vous y surfez sur des sites merveilleux et parfois étranges pour chasser celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles, tout en gardant un œil sur votre boite mail, en évitant les virus et les publicités et en téléchargeant une belle quantité d’applications qui pourront vous être utiles… ou pas.

Rune Factory 4 Special (Cloud, Console & PC) – 8 juin

Aventurez-vous dans le monde plein de vie de Rune Factory et profitez de cette aventure agricole de fantasy légendaire comme jamais auparavant ! Sortez de la ville pour explorer de dangereux donjons. Utilisez des épées, des lances, des bâtons et d’autres armes et sortilèges pour personnaliser vos tactiques de combat : de redoutables monstres vous attendent dans des donjons remplis de pièges.

Stacking (Cloud & Console) – 8 juin

Explorez un monde d’une autre époque, peuplé de poupées russes vivantes et créé par les studios Double Fine Productions de Tim Schafer. Emboîtez-vous dans plus de 100 poupées uniques et utilisez leurs capacités spéciales pour résoudre un grand nombre d’énigmes et de défis.

Dordogne (Cloud, Console & PC) – 13 juin

Plongez au cœur d’une expérience narrative unique, tout au long d’un parcours initiatique vibrant qui éveillera vos sens et vous fera renouer avec vos émotions enfouies.

La première fournée de jeux Game Pass pour Juin se dévoile.