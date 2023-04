L’édition Précieuse a été conçue pour les fans de Tolkien. Daedalic Entertainment et NACON se sont surpassés pour créer un ensemble captivant comprenant plus de 100 illustrations impressionnantes, un compendium de l'histoire pour approfondir les connaissances des joueurs sur la Terre du Milieu, des dialogues supplémentaires en sindarin pour les Elfes du jeu, qui vous donneront l'impression d'être à l'est des Monts Brumeux et bien plus encore ! En mettant l'accent sur l'immersion des joueurs dans le monde de la Terre du Milieu, cette édition ne manquera pas de ravir les fans et les joueurs.

Daedalic Entertainment et NACON ont révélé aujourd’hui Le Seigneur des Anneaux : Gollum : Édition Précieuse, qui inclura quelques avantages pour les fans de la Terre du Milieu. Les joueurs pourront se joindre à la quête inébranlable de Gollum dans sa recherche de l’Anneau le 25 mai 2023. Les précommandes pour les éditions Standard et Précieuse du jeu d'aventure narratif sont disponibles dès maintenant sur Steam et Epic Games pour PC, le Microsoft Store pour Xbox Series X|S et le PlayStation Store pour PlayStation 4 et 5. Les sites de précommande pour la version PC seront disponibles plus tard dans la journée. Les éditions physiques des versions pour consoles ont été forgées dans les feux de la Montagne du Destin et seront disponibles dès le lancement. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année.ÉDITION PRÉCIEUSE | Le Seigneur des Anneaux : GollumContenu :Le Seigneur des Anneaux : Gollum| Aventure de baseIllustrations exclusives | Plus de 100 croquis originaux et secrets de développementCompendium de l’histoire | Apprenez en plus sur l’histoire inédite de la Terre du MilieuBande sonore originale | Un album orchestral épique de 17 titresExpansion de la VO Sindarin | Voix supplémentaires dans la langue elfique du sindarin, réalisée par des professionnels et destinée aux fans inconditionnels de la Terre du Milieu qui souhaitent s'immerger encore plus dans le monde de Tolkien.