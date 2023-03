Pour rappel, Figment est un jeu d'action-aventure qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires sur PC et consoles depuis son lancement. Ce premier opus vous invite à explorer un univers surréaliste unique rempli de musique, d'humour et d’une narration à plusieurs niveaux. Rejoignez Dusty et son amie Piper, toujours optimiste, dans une aventure à travers les différentes facettes de l'esprit, en cherchant à restaurer le courage qui a été perdu.

Dans Figment 2 : Creed Valley, les joueurs devront combattre des Cauchemars dans des épreuves de force musicales, sur fond de chansons expliquant la raison de leur apparition. Esquiver et virevoltez face aux boss qui vous narguent, en utilisant le rythme de The Mind et ses opinions en constante évolution pour restaurer la paix d'antan. La coopération locale est disponible sur toutes les plateformes : prenez le contrôle de Piper l'oiseau, l'acolyte de Dusty, car personne ne devrait affronter ses peurs seul. Le jeu sera lancé localisé dans dix-sept langues différentes.

Pour célébrer le lancement de Figment 2: Creed Valley le 9 mars, Figment sera disponible gratuitement sur Steam à partir d'aujourd'hui, 2 mars à 19h jusqu'au 9 mars. Téléchargez, gardez le jeu et suivez Dusty et Piper dans leur première aventure en attendant leur grand retour dans The Mind!Le jeu sera disponible le 9 mars 2023 sur PC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation et Xbox simultanément.