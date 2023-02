Atomic Heart nous dévoile une nouvelle vidéo avec Dean "Jensen Ackles" Winchester en train de tabasser du mannequin.La date de sortie d'Atomic Heart est fixée au 21 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

posted the 02/14/2023 at 04:19 PM by leblogdeshacka