Le mois prochain Crime Boss: Rockay City, sera disponible, pour info c'est un jeu de tir à la première personne développé par InGames Studios et édité par 505 Games. Le titre avait été dévoilé lors des Game Awards 2022 et permettra de devenir le nouveau roi du crime dans une ville américaine des années 90.Le jeu possède un casting impressionnant, composé d’acteurs comme Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Michael Rooker, Damion Poiter, Vanilla Ice ou encore l’iconique Chuck Norris, a su retenir l’attention du public.La date de sortie de Crime Boss: Rockay City est fixée au 28 mars 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

posted the 02/10/2023 at 11:07 AM by leblogdeshacka