L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo est heureuse de révéler les jeux vidéo nommés par catégories pour la 4e Cérémonie des Pégases se tiendra le jeudi 9 mars à 20h00 à la Cigale.Depuis 2020, la Cérémonie des Pégases est l’événement annuel organisé par l’Académie des Arts et Techniques du jeu vidéo qui récompense les meilleures productions de jeux vidéo françaises et internationales de l’année 2022.Après une première phase de vote, chacune des 16 catégories voit désormais s'affronter trois finalistes pour l'obtention de la statuette. Les 2000 académiciens vont les départager et le palmarès sera dévoilé le jeudi 9 mars à 20h00 à la Cigale.Placée sous le signe du fun et du divertissement et présentée par Salomé Lagresle, la 4e cérémonie accueillera des personnalités du jeu vidéo, des médias et de la culture qui viendront remettre les 19 Pégases pour célébrer le jeu vidéo et au-delà.Des exclusivités, images inédites et performances artistiques et humoristiques viendront ponctuer cette soirée en l’honneur de celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde.- Stray- A Plague Tale : Requiem- Sifu- Stray- Sifu- Tinykin- Flat Eye- A Plague Tale : Requiem- Syberia : The World Before- Sifu- Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope- Tinykin- A Plague Tale : Requiem- Sifu- Stray- Dual Universe- Dune: Spice Wars- Fast Libero- Mario + Les Lapins Crétins Sparks of Hope- A Plague Tale : Requiem- A Musical Story- Radiant Dawn- Alaska- Gevaudan 1851- A Musical Story- Tales Up- Nickelodeon Extreme Tennis- Flat Eye- Inua – A Story in Ice and Time- Syberia : The World Before- Solasta : Crown of the Magister- Airport Simulator: First Class- Tales Up- Stray- Onde- Time Rift- Elden Ring- Tunic- God of War Ragnarök- Marvel Snap- Spiritfarer- Idle Siege- Tunic- Hardspace : Shipbreaker- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge- Arkanoid – Eternal Battle- Steelrising- Tales Up