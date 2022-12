Le développeur Outright Games est en plein boom en ce moment et il en profite pour annoncer le nouveau jeu Peppa Pig: World Adventures. En effet, après les Paw Patrol, Dragons et DC’s Justice League: Chaos Cosmique, le studio balance ses cartouches. Ce sont vos petites têtes blondes qui seront contents.Peppa Pig: World Adventures est prévu pour le 17 mars 2023. Il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC