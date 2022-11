Sony dévoile enfin la date de sortie du PlayStation VR 2, qui sera disponible dès le 22 Février, au prix de 549.99€Playstation VR2549,99 $ / 599,99 € / 529,99 £ / 74 980 ¥ prix de vente conseillé (taxe comprise pour GBP, EUR et JPY)Comprend un casque PS VR2, des manettes PS VR2 Sense et un casque stéréoAu cours des derniers mois, nous avons introduit PlayStation VR2 et fourni des aperçus de la prochaine génération de jeux en réalité virtuelle, qui vous permettront de vous évader dans de nouveaux mondes tout en ressentant un sentiment d'immersion révolutionnaire. Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer que PlayStation VR2 sera officiellement lancé le 22 février 2023. La station de charge pour manette PlayStation VR2 Sense, conçue spécifiquement pour la manette PS VR2 Sense, sera également lancée le même jour.Pack PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain599,99 $ / 649,99 € / 569,99 £ / 79 980 ¥ prix de vente conseillé (taxe comprise pour GBP, EUR et JPY)Comprend un code promotionnel PlayStation Store pour Horizon Call of the Mountain, un casque PS VR2, des manettes PS VR2 Sense et des écouteurs stéréoStation de charge pour manette PlayStation VR2 Sense49,99 $ / 49,99 € / 39,99 £ / 5 480 ¥ prix de vente conseillé (taxe comprise pour GBP, EUR et JPY)Les joueurs peuvent charger la manette PS VR2 Sense grâce à une conception simple à encliqueter, sans avoir à se connecter à une console PS5, ce qui libère les ports USB de la console.