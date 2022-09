Annoncé lors du State of Play de Septembre, le programme PlayStation Stars prend enfin date en France.Le lancement du programme en France, sera disponible dès le 13 Octobre 2022.

Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dévoiler PlayStation Stars, un tout nouveau programme de fidélité qui vous célèbre, le joueur, pour avoir participé à ce voyage de jeu sans cesse croissant avec nous. PlayStation Stars sera libre d'adhérer lors de son lancement plus tard cette année. Une fois que vous devenez membre, vous gagnerez des récompenses en accomplissant une variété de campagnes et d'activités. Notre campagne "Monthly Check-In" vous demande simplement de jouer à n'importe quel jeu pour recevoir une récompense, tandis que d'autres campagnes vous demandent de gagner des tournois, de gagner des trophées spécifiques ou même d'être le premier joueur à devenir le platine d'un titre à succès dans votre fuseau horaire local.

Who likes this ?

posted the 09/28/2022 at 08:25 PM by leblogdeshacka