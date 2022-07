Le jeu Star Wars Knights of the Old Republic est retardé indéfiniment, alors que les développeurs d'Aspyr Media, basé à Austin, au Texas, tentent de comprendre ce qui va suivre. Aspyr a également brusquement licencié le directeur artistique et le directeur de la conception du jeu ce mois-ci.Lors d'une série de réunions tout au long du mois de juillet, les deux chefs de studio d'Aspyr ont déclaré aux employés que le projet était en pause et que l'entreprise chercherait de nouveaux contrats et opportunités de développement, ont déclaré les personnes, qui n'étaient pas autorisées à parler publiquement de la situation.