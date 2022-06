Ultra Age est un jeu d'action et d'épée ultra-rapide qui se déroule dans un avenir lointain où vous suivez les péripéties d'un jeune guerrier. Prénommé Age, celui-ci se lance dans une mission pour sauver l'humanité dont l'extinction semble inéluctable. Brandissez vos lames acérées et frayez-vous un chemin à travers des mutants et des robots, explorez des lieux futuristes et mettez au jour un vaste complot qui pourrait altérer le destin de la planète.

Pourfendez vos ennemis à l'aide d'une grande variété d'épées lors de phases d'action où vélocité et élégance sont les maîtres mots ! Changez de lames à la volée grâce à des techniques surpuissantes qui vous permettront de créer des enchaînements d'attaques dévastatrices. Différents attributs et diverses stratégies uniques seront nécessaires pour faire face à tous les types d'ennemis

Faites appel à votre maîtrise du câble pour attirer vers vous les ennemis de petite taille, ou exécutez une distorsion quantique afin de vous rapprocher instantanément des adversaires plus volumineux ! Utilisez le câble de manière stratégique pour éliminer des ennemis en supériorité numérique, traverser des fossés sur terre et saisir rapidement des objets

Réunissez des éléments pour booster vos épées, étoffer vos compétences et apprendre de nouveaux combos. Installez des modules et des mécanismes d'alimentation pour faire évoluer Age et améliorer votre arsenal d'épées ! Vous pourrez ainsi faire mordre la poussière aux ennemis les plus résistants. Utilisez Helvis pour semer le chaos à l'aide de Rage critique, régénérer de la santé grâce à Poche de soin ou piller un maximum d'objets avec Distorsion temporelle.

Suivez Age lors de son périple en l'an 3174. Laissez-vous captiver par des scènes cinématiques qui vous dévoilent l'histoire de ce jeune guerrier et l'évolution de sa mission au cœur de déserts, de forêts et de mécas futuristes, développés avec brio grâce au moteur graphique Unreal Engine. Croisez des personnages mystérieux et terrassez des boss redoutables pour découvrir ce qu'il est advenu de l'humanité.

Le jeu Ultra Age, des développeurs Selecta Play, s'apprête à sortir en boîte sur PS4 et Switch.Lien pour préco !Sortie de la version boîte, le 22 Juillet 2022.