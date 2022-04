Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard



Cette semaine, le taux de rafraîchissement variable (VRR) pour les téléviseurs et les moniteurs PC compatibles HDMI 2.1 sera déployé sur les consoles PS5 via une mise à jour. Cette option améliorera les performances visuelles de nombreux jeux (voir la liste ci-dessous), apportera un gain de fluidité, une latence réduite et des graphismes plus nets.Voici la liste des jeux qui profiteront d’un correctif pour l’installation de la VRR dans les semaines à venir :Les prochains jeux pourront également profiter de ce correctif à leur sortie pour une meilleure expérience.