Le plein d'éditions pour le jeu Sonic, malheureusement, aucune boîte ne sera commercialisée.Comme vous pouvez le voir, il y aura plusieurs éditions du jeu, mais aucune en boîte. Après, nous ne sommes pas à l'abri d'une version boîte, souvenez-vous des jeux qui ne devait sortir uniquement en dématérialisé, finalement une boîte est apparu quelque temps plus tard.Le prix sera de 44.99€ sur les différents Store.Le jeu sera disponible le 23 Juin en dématérialisé, sur Switch, PS4, PS5 One et Series X|S.