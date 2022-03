Another Sight



Basculez entre deux personnages - l'adolescent intrépide Kit et le mystérieux chat à fourrure rouge Hodge, alors que vous explorez Londres à la fin de l'ère victorienne dans cette aventure de plateforme fantastique steampunk. En mettant l'accent sur la culture et le caractère et regorgeant de camées historiques, Another Sight se concentre sur le développement émotionnel de la relation entre ses deux protagonistes alors qu'ils s'appuient l'un sur l'autre pour traverser les niveaux intelligemment conçus.



Hue



Déverrouillez un monde de couleurs dans ce magnifique casse-tête de plate-forme. Cherchez dans un monde gris votre mère qui a pris une couleur impossible à cause de la fracture du spectre annulaire. Trouvez les éclats et faites disparaître les obstacles pour révéler de nouveaux chemins et plus d'énigmes. Plus vous avancez, plus vous débloquez de couleurs et plus cela devient difficile.



Outpost Kaloki X



Construisez votre empire de magnats intergalactique. Quand la vie vous donne des citrons, foncez dans l'espace et commencez à vendre de la limonade. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas ajouter une arcade, un bar pour célibataires ou tout ce que votre cerveau de grand magnat entrepreneurial peut concocter ? Gardez les extraterrestres heureux et récoltez de l'argent.



MX vs ATV Alive



Préparez-vous pour des courses agressives sur une grande variété de pistes. Ressentez le contrôle total de votre pilote et de votre vélo personnalisables avec le Rider Reflex. Amusez-vous à déchirer la boue, le sable et la neige pendant que vous possédez la compétition.

Après, le programme du PS+, voici celui du Gold de XBOX. Comme d'habitude, rien de bien fou dans le Gold depuis, l'arrivée du Game Pass.