Dealabs leak, une nouvelle fois les jeux du PS+ pour le mois d'Avril 2022 et la cuvée, n'est pas folle. J'ai déjà, le jeu Hood Outlaws, c'est vraiment sympa comme jeu, full multijoueur.- Hood Outlaws & Legends (PS4/5)- Slay The Spire (PS4)- Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated

Who likes this ?

posted the 03/29/2022 at 08:17 AM by leblogdeshacka