« La signature de cet accord avec ViacomCBS Consumer Products nous ravit ! » déclare Alain Milly, Directeur éditorial chez Microids. « Garfield constitue une licence renommée et familiale qui s'intègre parfaitement à notre catalogue axé sur des franchises reconnues et grand public. Suite à nos précédentes collaborations fructueuses sur des jeux comme Garfield : Wild Ride et Garfield Kart Furious Racing, nous sommes fiers de nous voir accorder à nouveau la confiance de ViacomCBS Consumer Products sur ces trois nouveaux jeux ».

Décidément, rien ne va plus chez Microids, après l'annonce de deux nouveaux jeux dans l'univers d'Hercule Poirot, voici que l'éditeur annonce 3 nouveaux jeux sur le chat le plus célèbre de la BD.Les jeux seront distribués par Microids Distribution France chez nous.Pour le moment, niveau licence BD/manga, il y a pas mal de bonnes choses, GOLDORAK, Tintin (qui devrait se dévoiler cette année), Les Schtroumpfs, Le Marsupilami et Astérix et Obélix, j'en oublie certainement.