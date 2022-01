"Ce ne sera pas un jeu gratuit", a déclaré Guillemot. "Ce jeu va contenir beaucoup d'éléments narratifs. Ce sera un jeu très innovant, mais il contiendra ce que les joueurs ont déjà dans tous les autres jeux Assassin's Creed, tous les éléments qu'ils aiment... le début. Donc ça va être un jeu énorme. Mais avec beaucoup d'éléments qui existent déjà dans les jeux que nous avons publiés dans le passé."

Le prochain Assassin's Creed n'est pas encore prêt à voir le jour, en attendant, il y aura le DLC Ragnarok qui sortira en Mars, mais Yes Guillemot, parle un peu du prochain jeu de la franchise à succès d'Ubisoft.Le jeu est a un stade précoce de son développement, avec une sortie qui pourrait arriver pour 2024 au plus tôt.Le développement d'Infinity sera dirigé par Ubisoft Montréal et Québec.En attendant, Assassin's Creed Valhalla, est déjà le deuxième plus gros jeu générateur de profits de l'histoire d'Ubisoft.