Strictly Limited Games, s'apprête à sortir une compilation Taito Milestones. Toujours en édition très limitée pour un prix assez raisonnable.Les jeux qui seront dans la cartouche :QIX, 1981, PuzzleSPACE SEEKER, 1981, ShootingALPINE SKI, 1982, SportsFRONT LINE, 1982, Run-and-GunWILD WESTERN, 1982, ShootingChack'n Pop, 1983, PlatformELEVATOR ACTION, 1983, ActionThe FairyLand Story, 1985, PlatformeHALLEY'S COMET, 1986, ShootingTHE NINJAWARRIORS, 1987, ActionÀ l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Pochette exclusive-Edition numérotéCette version "classique" est limitée à seulement 3000 exemplaires monde et sera au prix de 39.99€.À l'intérieur nous retrouverons :Jeu pour Nintendo SwitchBoîte PCB rétro XXLBoîte CE / avec loquet magnétiqueManuel de jeu coloréBande originale du CD officielLivret incl. 10 pièces de métal12x affiches de jeux/d'œuvres d'art10x feuilles d'arcade10x cartes postales Pixelart10x cartes à collectionner de personnages6x Flyers d'arcade de style rétroFeuille d'autocollants de personnage3x autocollants de chapiteauÉpingle en émail TAITO JALONSAimant de réfrigérateur de groupe de personnagesCette version collector est limitée à 2000 exemplaires monde et sera disponible au prix de 89.99€

posted the 11/25/2021 at 08:38 PM by leblogdeshacka