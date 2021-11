L'histoire du jeu est vraiment sympa, vois y incarnez Jack, Le Seigneur Citrouille et aurez à défendre les plans du Diable lui-même. En effet, ce dernier a décidé d’envahir le royaume de l’ennui mais fait face à quelques complications. Bien décidés à ne pas se laisser faire, les humains ont invoqué un puissant sorcier pour les défendre et résistent donc à l’envahisseur. C’est là que vous entrez en scène afin de renvoyer le sorcier et son armée de bêtes chez eux et en finir avec les habitants du royaume. Bref, vous êtes leur ultime cauchemar.

Maintenant, que j'ai terminé le jeu 2 fois. Oui, oui, deux fois sans compter les chapitres que j'ai dû refaire pour avoir tous les collectibles, je peux vous dire que Pumpkin Jack est une petite pépite.J'ai fait le jeu, enfin la première fois sur PS5. Je lance le jeu est la première chose qui me vient en tête, c'est que cet univers me parle, ça ressemble beaucoup à du Tim Burton, aussi bien dans la DA que dans les différentes pistes audio du jeu.On commence donc, par contrôler cet épouvantail à tête de citrouille. Les contrôles sont vraiment simples, comme dans tout bon jeu d'aventure, un bouton pour sauter, un autre pour se battre, un pour faire une roulade, bref, c'est hyper simple.D'ailleurs, ici, pas de level up, toutes les combinaisons de commande sont directement disponible, le double saur, hyper utile dans le jeu. Seules les armes seront à glaner au fur et à mesure de l'aventure.La jouabilité est exemplaire, le petit Jack répond au doigt et à l'œil, il est beaucoup plus souple qu'un Sir Fortress de MediEvil. La caméra est elle aussi un petit bonheur, quand l'on connaît le jeu de Sony, là tout est parfait, l'action est contrôlable, contrairement à MediEvil qui lui possède une caméra plus que capricieuse.Le jeu nous propose à chaque niveau, un mini-jeu, mention spéciale à la course de "voitures" et aux tombes (ceux qui ont joué au jeu savent de quoi je parle).Les niveaux sont plutôt vastes, avec pas mal de collectibles à récolter (20 têtes de corbeaux par niveau et 1 vinyle par niveau, sachant qu'il y a 5-6 niveaux), il y a du taf pour choper le platine.Avec des combats de boss à chaque fin de niveau, pas très compliqué, et qui vous donnera une arme plus puissante pour le prochain niveau, Pumpkin Jack est un jeu qui mise sur le fun de jouer et non sur une difficulté outrancière.Compter environ 6-7h pour le platine, et le double si vous le faites comme moi deux fois, impossibles d'importer sa sauvegarde sur PS4, ou inversement.Ah oui, pour le doublage, nous avons affaire à Benzaie et Ganesh2.Bref, ce petit jeu indé, développé par une seule personne, est un petit bijou. Les niveaux sont variés, les personnages nombreux, les énigmes sont plutôt sympas, le DA est une petite merveille, bref le jeu mérite d'être dans votre collection de jeux dématérialisés. Si vous aimez les films de Tim Burton, avec une ambiance L'étrange Noël de Mr Jack, le jeu est fait pour vous, impossible de ne pas voir les références au réalisateur de Batman.Car oui, pour le moment, Pumpkin Jack, est disponible uniquement en dématérialisé, pas de version boite de prévue pour le moment. J'espère que l'éditeur du jeu sortira une boîte, au moins sur Switch, car le jeu le mérite.