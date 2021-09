Avec des énigmes retorses dans un environnement sombre et menaçant, prenez votre courage à deux mains pour explorer et dévoiler le passé sinistre du manoir Wildberger, vieille bâtisse transformée en hôpital inquiétant...

Voici mon petit avis sur Tormented SoulsTormented Souls, veut rendre ses lettres de noblesse aux jeux d'horreur des années 90, Alone in the Dark, Silent Hill et Resident Evil, donc tu très très bon.Le jeu est disponible sur Switch, PC et PS4|PS5.Avec son ambiance "old school", Tormented Souls, me fait beaucoup penser à Resident Evil (celui de 1996), avec des caméras fixe pour une meilleure ambiance, un côté un peu crade et une bonne dose d'énigmes bien tordues.Le jeu présente des graphismes plutôt propre, alors ok si vous jouez sur un PC de compétition ou sur PS4|PS5, le jeu ne vous éclatera pas la rétine, même si les effets de lumière sont très réussis sur PS5 (j'ai joué sur PS5).Si vous vous souvenez bien de Resident Evil, Tormented Souls empreinte aussi le système de sauvegarde, point de rubans ici, mais des fichiers audios.Le jeu propose une histoire plutôt sympa, malgré son lot de clichés, l'hôpital/manoir où il y a eu des expériences macabres, un cimetière.... Bon, je ne vais pas vous spoilers, mais j'ai bien aimé l'histoire malgré le côté déjà vue.Les musiques sont relativement discrètes (sauf aux moments clés) et les effets sonores plutôt bien réussis.Bon, vous l'aurez compris, Tormented Souls, est un jeu pour les fans de jeux d'horreur à l'ancienne, avec des munitions limitées, des caméras fixe qui te donne parfois la flippe et une durée de vie plus qu'honnête, compter environ 10h pour en voir le bout et plus si vous voulez le Platine.