Souvenez-vous, nous sommes en 2006, Bryan Singer sort dans les salles obscures, un certain Superman Returns, suite directe du Superman de Richard Donner.En tête de ce casting, nous retrouvons Brandon Routh, acteur inconnu dans le rôle de l'homme d'acier.Le film sera un échec au box-office mondial et les deux suites que le réalisateur avait dans la tête sont purement et simplement annulées.Figurez-vous qu'un jeu était prévu chez Factor 5, ceux-là même qui ont développé le jeu Star Wars Rogue Squadron. Le jeu était prévu pour 2008, en même temps que la suite du film de Bryan Singer. Malheureusement, nous connaissons tous la suite, pas de Superman "Returns" 2, ni de jeu vidéo. Le pire là-dedans, c'est bien la mort du studio Factor 5, qui ne se relèvera jamais de l'annulation du jeu Superman Blue Steel.Nous devons, cette vidéo à Salvatrix, une développeuse qui a travaillé sur le jeu.Nous pouvons y découvrir, un système de combat, mais aussi des phases de vol et la super vitesse du Kryptonnien.