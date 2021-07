Une date pour Death Stranding Director's Cut, cette version sera disponible le 24 Septembre 2021 sur PS5Avec au programme :-De nouvelles batailles-De nouvellesmécaniques de combat avancées (nouvelle mêlée, plus d'armes)-champ de tir-catapulte de fret, rampes et plus de possibilités de transport-nouvelles missions d'histoire-un mode course