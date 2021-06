Le film d'Alfred Hitchcock a bien évidemment été une source d'inspiration majeure, qu'il s'agisse des thèmes abordés, de la narration, ou encore des techniques visuelles utilisées, qui renvoient aux techniques cinématographiques récurrentes chez Hitchcock. Mais Vertigo n'est pas notre seule inspiration, puisque le fait que la thérapie soit au cœur de la narration du jeu renvoie par exemple à La Maison du docteur Edwardes, et certains personnages font écho à des protagonistes de Rebecca, Psychose, et bien d'autres.

On arrête plus Microids, après les Schtroumpfs, le Marsupilami, Tintin, Astérix et Obélix, voici venir un jeu sur Vertigo.Oui oui, le film d'Alfred Hitchcock, Sueus Froides débarquera bien sur nos consoles.Alfred Hitchcock: Vertigo sera disponible en fin d'année 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.