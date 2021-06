En plus de proposer des films et séries, il ne faut pas oublier que Amazon Prime offre des jeux vidéo, contenus exclusifs et aussi de la musique.Et aujourd'hui, Battlefield 4 est gratuit pour les membres Prime.Le jeu sera disponible jusqu'au 20 Juin, le code est uniquement disponible sur Origin.

posted the 06/02/2021 at 07:38 AM by leblogdeshacka