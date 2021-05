Si on regarde de plus près les State of Play, nous pouvons constater que les jeux sortent quelques mois après.

Du coup, pensez-vous que Horizon Zero Dawn 2 sortira cet été ?



Diffusion d'un state of play spécial + sortie du jeu :



Ghost of Tsushima :

Diffusion le 14/05/20

Sortie le 17/07/20



The last of us part 2

Diffusion le 27/05/20

Sortie le 19/06/20



Ratchet and Clank

Diffusion 29/04/21

Sortie 11/06/21

