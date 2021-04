Grosse surprise dans le Game Pass avec le retour de GTA V, après son départ il y a quelques mois. Rockstar grattera encore un peu de billets pour nous fournir un GTA VI de maboule mental.Lorsqu’un jeune voyou, un braqueur de banque à la retraite et un terrible psychopathe se retrouvent empêtrés entre le grand banditisme, le gouvernement américain et l’industrie du divertissement, ils doivent effectuer une série de braquages pour survivre dans une ville sans pitié où ils ne peuvent faire confiance à personne, encore moins à leurs compagnons.Les hordes zombie d’Hitler sont de retour dans ce jeu de tir à glacer le sang imaginé par les créateurs de Sniper Elite 4. Affrontez des ennemis occultes et maniez des armes épiques dans une nouvelle campagne pour 1 à 4 joueurs se déroulant dans l’Europe des années 40, en luttant pour sauver l’humanité d’une apocalypse de morts-vivants !Vivez la magie de Disneyland comme vous ne l’avez jamais expérimentée ! Embarquez dans une aventure où les histoires prennent vie et les rêves deviennent réalité, sans quitter votre salon. Promenez-vous dans le parc Disneyland®, de Main Street U.S.A. à Critter Country. Faites équipe avec Peter Pan pour vaincre le capitaine Crochet, rencontrez Mickey Mouse et faites un câlin à Blanche-Neige.Rush: A Disney Pixar Adventure invite familles et passionnés de tous âges à partager une expérience unique en les plongeant dans les univers de six grands films Disney/Pixar. Faites équipe avec les héros des Indestructibles, de Ratatouille, Là-haut, Cars, Toy Story et du Monde de Dory pour résoudre des énigmes et percer leurs secrets.Tracez votre chemin vers la célébrité dans un mode Deviens Pro enrichi et devenez l’un des plus grands joueurs de la ligue. Sur la glace, variez vos phases offensives avec de nouveaux mouvements, feintes et esquives inspirés des joueurs les plus innovants de la ligue.Incarnez un nuage malicieux et voyagez à travers le monde pour pleuvoir sur tout le monde ! Débloquez de nouvelles méthodes pour semer le chaos et la destruction à travers plus de 50 niveaux amusants ayant chacun leur propre objectif. Il n’y a rien de mieux pour s’amuser au détriment d’autrui.Dans un monde en plein chaos, l’influence des nazis s’étend inexorablement sur l’Europe et le Proche-Orient. De plus en plus de rumeurs font état de fouilles secrètes, d’artefacts mystérieux, et même d’abominables rituels occultes… Vous allez devoir constituer une équipe d’aventuriers n’ayant pas froid aux yeux pour braver les périls du désert. Soyez plus malins que vos adversaires lors de combats stratégiques en équipe.MLB The Show 21 sera disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie, dans le Cloud (en Bêta), sur Xbox One et Xbox Series X|S. Profitez d’une action plus rapide, plus complexe et plus intense que jamais, avec une vaste sélection de modes de jeu qui conviendront aux novices comme aux plus expérimentés d’entre vous. Menez votre joueur polyvalent sur les chemins de la gloire avec les modes Road to the Show et Diamond Dynasty et affrontez vos amis jouant sur Playstation 4 ou 5 grâce au cross-play.