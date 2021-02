Avis sur Taxi ChaosPerso, je ne me souviens pas quand le jeu fut annoncé. J'ai l'impression de l'avoir vu cette année dans un Nintendo Direct. Mais bref, fan de l'époque ou SEGA avait encore des couilles et nous sortait des jeux hybride, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Seaman et j'en oubli une blinde (ah le jeu de pêche, avec son accessoire), Taxi Choas se veut être une suite spirituelle de Crazy Taxi. Mais la grande question est, y arrive-t-il ?Bref voici mon avis rapide du jeu.En lançant le jeu, la première chose qui vient à l'esprit est "POURQUOI IL N'Y A PAS DE MUSIQUES FUNKY, BORDEL!!!". Le menu est simple comme à l'époque de Crazy Taxi, un mode Arcade, un mode Pro, un mode Libre et Option et Succès. Du classique, en même temps, nous ne sommes pas sur un FFVIII Remake.Autant le dire tout de suite, le jeu est propre (j'ai joué sur One x ), plutôt fluide et surtout fun si vous aimez le style Crazy Taxi.Le gameplay du jeu est plus que simple, vous appuyez sur la gâchette de droite pour accéléré et la gâchette de gauche pour freiner, sans oublier les boutons A et B pour sauter.Nous avons droit à plusieurs véhicules pour différentes sensations, attention toutefois, il faut les débloquer en faisant certaines actions dans le jeu.Deux protagonistes sont disponible Vinny et Cléo, je ne sai spas si c'est moi, mais j'ai l'impression d'être plus rapide avec Cléo.Un jeu en jeu, nous découvrons un design cartoonesque, qui fait son petit effet. 3 2 1 Go, il faut choisir ses clients pour faire un maximum de fric pour être en haut du classement final. On se prend à faire le tour de New-York, oui oui, c'est bien New-York, mais pas celui de Miles Morales, malheureusement. Une fois le passager choisi, il faut arriver le plus vite possible à sa destination. Suivant notre conduite, les clients nous donnent une note, mais aussi des pourboires. Certains, nous donneront aussi des missions annexes, par exemple retrouver des coussins péteurs, rien de foufou, mais ça allonge la durée de vie du jeu.Attention, si vous vous attendez à du Ray-Tracing, oubliez lol, le jeu est beau (avis subjectif évidemment), mais le jeu est désespérément vide, avec quelques bugs, comme des voitures volantes, ou qui tombent soit sur d'autres voitures, soit sur votre voiture. Un peu galère lorsqu'une voiture, vous tombe dessus lors d'une course.Le mode Pro, une fois débloquer vous demandera de faire des courses sans indicateur et avec un Level design assez pauvre et des rues qui se ressemblent, c'est quasi-impossible de réussir ses courses.Le gros point noir du jeu, outre un manque de vie dans la ville et un level design un peu plus ambitieux, c'est bien la musique de celui-ci. La musique est très chiante et ne correspond pas à l'ambiance. Rien de funky, juste des musiques un peu rock.Avec ces airs de Crazy Taxi, Taxi Chaos avait tout pour devenir la suite spirituelle du jeu de SEGA, malheureusement, il prend le mur. Avec un gameplay accessible, des raccourcis à trouver pour conduire nos clients le plus rapidement possible, des missions annexes, Taxi Chaos vous occupera pendant quelques heures, mais pas plus. Le contenu n'est pas assez fou, pas assez Crazy Taxi pour que vous y jouiez pendant des dizaines d'heures.A petit prix oui, mais 30€ en démat (en attendant, les sorties boites des versions Switch et PS4), je pense qu'il faut attendre une petite réduction.